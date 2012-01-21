Новый министр: без миллиардов МВФ можно обойтись, но нужен имидж

Украина находится в переговорном процессе о возобновлении программы сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом заявил министр финансов Украины Валерий ХОРОШКОВКИЙ в пятницу в интервью телеканалу «Интер».



«Мы находимся в переговорном процессе о возобновлении сотрудничества (с МВФ - УНИАН)», - сказал В.ХОРОШКОВСКИЙ.



По его словам, окончательная дата визита в Вашингтон для проведения переговоров еще не определена. Задачей визита является возобновление программы сотрудничества и «получить кредит, если это возможно, прежде всего, в рамках той программы, которая была подписана ранее, у нас там осталось порядка 10 млрд. долл.».



В.ХОРОШКОВСКИЙ разделяет уверенность премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА в том, что Украина может обойтись собственными средствами, но сотрудничество с МВФ он считает необходимым для поддержания имиджа страны на рынке заимствований.



По поводу одного из основных требований МВФ для продолжения сотрудничества – повышения цены на газ для населения и предприятий теплокоммунэнергии, министр считает на сегодня это преждевременным. Такие действия могут привести к увеличению объема неплатежей.



В.ХОРОШКОВСКИЙ отметил, что на сегодня в этой ситуации «больше политики, чем экономики», а основным является не вопрос повышать или не повышать цены на газ, а сбалансированность Нафтогаза. Но, даже в случае, если станет вопрос о повышении тарифов, то нужно определить систему компенсации тем слоям населения, которые не смогут платить по таким тарифам.



Министр также отметил, что параметры принятого госбюджета на 2012 год согласованы с МВФ, но не исключил возможность пересмотра действующего документа в случае увеличения его доходной части и изменения цены на импортируемый российский газ. Потенциал увеличения поступлений от налогов В.ХОРОШКОВСКИЙ видит в публичности компаний и их котированию на открытых биржах, от таможенных платежей – борьба с контрабандой.