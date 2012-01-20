В Мариуполе на дереве повесился 13-летний школьник

В Мариуполе Донецкой области повесился 13-летний школьник.

Как сообщает местный сайт Ilich.in.uaсо ссылкой на руководителя пресс-службы Мариупольского горуправления милиции Юлию ЛАФАЗАН, вчера утром в районе старокрымских дач на окраине Мариуполя был найден повешенным на дереве 13-летний школьник.

По словам Ю. ЛАФАЗАН, «предварительно установлено, что школьник покончил жизнь самоубийством».

«По факту смерти мальчика милиция проводит проверку, опрашивает родственников, друзей и знакомых и устанавливает причины, которые подтолкнули несовершеннолетнего на такой поступок», - добавила Ю.ЛАФАЗАН.

Она отметила, что предсмертной записки мальчик не оставил.