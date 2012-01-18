Турок пытался вывезти из Крыма монету времен Римской империи

Гражданин Турции пытался вывезти из Крыма медную монету Римской империи, датированную 238-244 годами нашей эры.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Крымской таможни.

Монету сотрудники таможни изъяли у турка, вылетавшего в Стамбул из аэропорта Симферополя, еще в декабре 2011 года, но ее ценность выяснилась только на днях - после проведения культурологической экспертизы.

Специалисты установили, что на монете изображен император Гордиан ІІІ.

Турок не указал монету в декларации и не сообщил о ней таможенникам при прохождении «зеленого коридора». Рентгеновский аппарат заметил раритет в сумке среди вещей в пассажирском зале.

«Неизвестно, приобрел ли гражданин Турции монету в Украине во время учебы или, как он сообщил, эта вещь принадлежит его семье уже много лет и досталась ему от отца», - сообщили в таможне.