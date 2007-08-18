Ющенко критикует Януковича за ”муссирование”

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предлагает провести специальное заседание Верховной Рады по вопросу отмены депутатских льгот на сессии парламента VI созыва и называет “шоу” инициативы проведения внеочередной сессии ВР V созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам в Полтавской области, комментируя предложение премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА провести в ближайшее время внеочередное заседание парламента, посвященное отмене неприкосновенности и льгот высоких должных лиц.

Президент удивлен, почему вопрос отмены льгот и преференций затрагивается в таком контексте. «Почему так, с особым воодушевлением, сегодня команда, к сожалению к которой принадлежит и премьер-министр, взялась за тему муссирования внеочередного собрания Верховной Рады», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По его словам, все хорошо понимают, что решение, принятое парламентом V созыва, будет нелегитимным. Всем хорошо известно, что все решения, принятые парламентом за последние четыре месяца, являются нелегитимными, - подчеркнул В.ЮЩЕНКО. «И казалось бы тогда, когда идет пик дискуссии о привилегиях, предлагается организовать неправомочное заседание Верховной Рады и делать на этом шоу», - сказал Президент.

Обращаясь к премьер-министру и другим политикам, которые сегодня предлагают провести такое заседание, В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что он серьезно требует отмены льгот для народных депутатов.

«Для меня это не шоу, я не конкурирую сегодня в избирательной кампании, но я убежден, что люди, от которых зависит это решение, – а оно зависит от парламента, - какой бы инициатива Президента не была, мне нужны партнеры, мне нужны союзники для того, чтобы это вопрос принять в парламенте», - сказал В.ЮЩЕНКО. Он призвал все политические силы, независимо от идеологии, независимо от «темперамента», который «сегодня присутствует в ходе избирательной кампании», уважать украинское общество и заявить, что они поддерживают инициативу отмены депутатской неприкосновенности и готовы после завершения избирательной кампании провести специальное заседание парламента, посвященное отмене льгот для всех эшелонов власти, а также депутатской неприкосновенности.

«Это то, что мы первым должны сделать, поскольку я убежден, что отсюда - истоки большой общественной беды, глубокой коррупции, которая проникла во все ступени власти», - сказал Президент. При этом он подчеркнул, что тему отмены льгот и неприкосновенности хотел бы максимально «вынести за политические рамки».

Как сообщал УНИАН, 15 августа на заседании правительства премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ предложил созвать внеочередную сессию Верховной Рады для отмены неприкосновенности и льгот для чиновников всех уровней, в частности Президента, главы правительства, народных депутатов и судей.