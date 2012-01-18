Умер Евгений Жариков

Сегодня на 71-м году жизни скончался знаменитый актер Евгений Жариков.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Союза кинематографистов России Дмитрия ЯКУНИНА.

"Мы только узнали об этом трагическом известии. В Гильдии актеров, для которой он был большим другом, все плачут", - рассказал Д.ЯКУНИН.

По его словам, информации о времени и месте похорон пока нет.

Советский и российский актер Евгений Ильич Жариков родился 26 февраля 1941 г. в Москве.

В 1974 г. Е.Жариков сыграл одну из самых известных своих ролей в советском кинематографе - Николая Кондратьева из телеэпопеи о милиции "Рожденная революцией". Эта роль стала "звездной" в кинокарьере актера и принесла ему всенародную любовь.

В последние годы Е.Жариков немало снимался в сериалах.

Всего актер снялся более чем в 70 кинокартинах. Дублировал более 200 иностранных фильмов. Играл в Театре-студии киноактера (1964-1992 гг.).

В 1988 г. Е.Жариков вместе с другими актерами создал Гильдию актеров советского кино (с 1991 г. - Гильдия актеров кино России) и стал его первым президентом.

Е.Жариков был действительным членом Киноакадемии "Ника", секретарем Союза кинематографистов России и Союза кинематографистов Москвы, учредителем Благотворительного Московского Фонда "Актеры - милосердие", членом Международного "Детектив - Клуба", членом Исполкома Международной федерации актеров (FIA). Вместе со своей женой, актрисой Натальей ГВОЗДИКОВОЙ, он организовал актерский фестиваль "Созвездие".