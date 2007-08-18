Луценко обещает возобновить расследование уголовных дел Щербаня

Лидер блока “Наша Украина – Народная Самооборона” Юрий ЛУЦЕНКО заверяет, что в случае победы демократических сил на выборах, дела, которые были возбуждены против бывшего главы Сумской областной государственной администрации Владимира ЩЕРБАНЯ, будут возобновлены и доведены до логического завершения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера на митинге в Сумах, на который собрались около 2-х тысяч сумчан.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, в настоящее время правящая власть, наверное, считает, что жители Сумщины «забыли о ЩЕРБАНЕ». «Я делал и буду делать все, чтобы уголовные дела против «Петровича» (Ю.ЛУЦЕНКО имел в виду Владимира Петровича ЩЕРБАНЯ - УНИАН) были доведены до завершения», - заявил лидер НУ-НС.

Как сообщал УНИАН, В.ЩЕРБАНЬ занимал должность главы Сумской ОГА с декабря 2002 года по января 2005 года.

В Украине В.ЩЕРБАНЯ обвиняли в совершении ряда тяжелых преступлений, таких как злоупотребление служебным положением, превышение служебных полномочий, вымогательство, мошенничество с финансовыми ресурсами и других.

В.ЩЕРБАНЬ 4 ноября 2006 года вернулся в Украину из США, где он был задержан 12 октября 2005 года за нарушение визового режима. По прибытии в Украину В.ЩЕРБАНЬ был доставлен в Генпрокуратуру, которая решила отпустить его на поруки народных депутатов от Партии регионов.

В марте этого года Генпрокуратура закрыла уголовные дела против В.ЩЕРБАНЯ.

6 июля генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО заявил, что настаивает, что уголовные дела против В.ЩЕРБАНЯ закрыты на законных основаниях.