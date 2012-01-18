В Ивано-Франковске появилась улица Кубийовича

В Ивано-Франковске назвали улицу именем одного из инициаторов формирования дивизии «Галичина».

Как сообщают СМИ, сегодня на 18-й сессии Ивано-Франковского городского совета депутаты переименовали улицу Индустриальную на Владимира Кубийовича. За такое решение проголосовали 43 депутата (в горсовете 60 депутатов – УНИАН).

Справка УНИАН. Владимир Кубийович родился в 1900 г. в Новом Сонче в Западной Лемковщине в украинско-польской семье. Это украинский историк, географ, энциклопедист, издатель, общественно-политический деятель, организатор издания и главный редактор Энциклопедии украиноведения и фундаментального труда «Географія українських і сумежних земель».

В 1918-1919 гг. - артиллерист в Украинской галицкой армии.

В 1928-1939 гг. - доцент Краковского (Ягеллонского) университета. Занимался изучением украинских этнических традиций на землях, которые находились в составе Польши, Чехо-Словакии и Румынии. В своих исследованиях В.Кубийович последовательно отстаивал украинские геополитические интересы и вел научную дискуссию с польскими учеными, которых обвинял в преднамеренной подделке статистических данных в исследованиях, за что в 1939 был лишен кафедры в Ягеллонском университете.

В 1939-1940 гг. — профессор Украинского Вольного Университета в Праге.

В середине апреля 1940 года возглавил Украинский Центральный Комитет (УЦК) в Кракове (был председателем до 1944 г.), который координировал деятельность украинских общественно-культурных организаций в Генеральной Губернии (Краков был ее административным центром) и помогал украинским беглецам из СССР.

В апреле 1943 В.Кубийович, как председатель УЦК, стал одним из организаторов Военной Управы, и со своей стороны прилагал многих усилий для формирования частей дивизии «Галичина». В частности, вместе с членами ВУ ему удалось добиться разрешения немецких чинов на набор в украинскую дивизию не только в Галичине, но и по всей Генеральной Губернии. В 1944 г. эмигрировал в Париж.

После окончания Второй мировой войны проф. В.Кубийович жил в эмиграции в Германии и Франции, занимаясь преимущественно научной деятельностью. Умер 2 ноября 1985 г. во Франции, на 86-м году жизни.