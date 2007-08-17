Киев подписал соглашение с ЕБРР о кредите на 100 млн. евро

Коммунальные предприятия "Киевпасстранс", "Киевский метрополитен" и Европейским банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписали сегодня соглашение о предоставлении кредита в размере 100 млн. евро. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

«Это первый долгосрочный кредит для развития муниципального транспорта Киева, который предоставляется предприятиям без участия государства», - отметили в пресс-службе.

"То, что наибольший финансовый инвестор – Европейский банк реконструкции и развития - предоставил кредит коммунальным предприятиям, свидетельствует о высоком уровне доверия к городской власти и тем программам развития транспортной инфраструктуры, которые мы воплощаем в жизнь", - отметил председатель КГГА Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

После ратификации соглашения Верховной Радой Киев получит возможность закупить современный и экологически чистый транспорт. По словам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, установленная в городе спутниковая система позволит контролировать движение автобусных маршрутов и поможет отслеживать их график.

По соглашению, 40 млн. евро получит КП "Киевский метрополитен" для приобретения 70-75 новых вагонов метрополитена. 60 млн. евро получит КП "Киевпасстранс". За эти средства будет приобретено 180 новых автобусов и 200 современных троллейбусов. Закупка транспорта будет происходить путем открытого тендера. Кроме того, ЕБРР предоставит специальные гранты размером около 300 тысяч евро для внедрения системы электронных билетов.

Кредит предоставляется сроком на 10 лет, причем выплачивать его городская администрация начнет лишь через два года. Процентная ставка – 1,9% годовых. В случае повышения международного рейтинга Киева, процентная ставка будет снижена.