Семенюк: шесть облэнерго готовятся к приватизации

Подготовлено постановление Кабинета Министров Украины об изъятии из уставного фонда НАК «Энергетическая компания Украины» пакетов акций в размере 25% плюс одна акция шести областных энергоснабжающих компаний.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске сообщила председатель Фонда государственного имущества Украины Валентина СЕМЕНЮК.

По ее словам, после выполнения постановления пакеты акций облэнерго будут готовиться к приватизации.

В.СЕМЕНЮК отметила, что продажу пакетов акций шести облэнерго планируется осуществить согласно утвержденному Фондом плану приватизации.

Она не уточнила конкретные сроки продажи пакетов акций облэнерго.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2007 года ФГИУ утвердил «Помесячный пообъектный план-график выставления на продажу в апреле-декабре 2007 года пакетов акций хозяйственных обществ и холдинговых компаний», согласно которому Фонд планировал объявить даты проведения торгов госпакетами 10 облэнерго в мае-июне. Согласно документу, на фондовые торги предусматривалось выставить госпакеты ОАО «АК Винницаоблэнерго» (размер пакета 15%), ОАО «ЭК «Черновцыоблэнерго» (10%), ОАО «ЭК «Закарпатьеоблэнерго» (15%), ОАО «Черкассыоблэнерго» (6%) и ОАО «ЭК «Днепроблэнерго» (15%), «Донецкоблэнерго» (5,06%), ОАО «Крымэнерго» (10%), ОАО «Волыньоблэнерго» (15%), ОАО «Львовоблэнерго» (26,98%) и ОАО «ЭК «Одессаоблэнерго» (25,01%).

В документе отмечается, что ФГИУ будет определять дату проведения торгов госпакетами энергоснабжающих компаний при условии их изъятия из корпоративного управления НАК «Энергетическая компания Украины».

В июне ФГИУ внес изменения в план-график исключив из него, в частности 10 облэнерго, в связи с тем, что их приватизация не могла состояться в намеченные планом сроки. При этом предполагалось, что дата оглашения биржевых торгов будет названа в июле – декабре.

26 июня Кабинет Министров принял решение об изъятии из уставного фонда НАК «Энергетическая компания Украины» пакетов акций шести облэнерго.

НАК "Энергетическая компания Украины" создана в июне 2004 года. В уставный фонд Компании в размере 9,8 млрд. грн. переданы государственные пакеты акций в уставных фондах 31 акционерного общества, в т.ч.: 4 энергогенерирующих компаний (ТЭС), 21 энергоснабжающей компании (облэнерго), гидрогенерирующей ОАО "Укргидроэнерго”, 5 теплоэлектроцентралей. НАК "ЭКУ" также предоставлены организационно-хозяйственные полномочия относительно ГПВД "Укринтерэнерго".