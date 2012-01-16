Двум пострадавшим в ДТП в Луганске провели операции на головном мозге

Из бюджета Луганской области выделено более 100 тыс. грн. на медицинскую помощь пострадавшим в ДТП в центре Луганска 13 января, когда водитель въехал в толпу людей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции заявил начальник Главного управления здравоохранения Луганской областной администрации Павел МАЛЫШ.

Он также отметил, что на сегодняшний день количество пострадавших не изменилось и составляет 11 человек. Одна девушка погибла. Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, им была проведена операция на головном мозге.

«У человека, который въехал в толпу на автомобиле, экспертиза на алкоголь показала полное его отсутствие в крови, наркологическая экспертиза – предварительно - показала, что человек во время совершения ДТП был не адекватен. Но какое точно вещество вызвало его неадекватность, пока неизвестно», - сказал П.МАЛЫШ.

Кроме того, представитель ОГА отметил, что в СМИ и социальных сетях некая девушка собирает средства на помощь пострадавшим в ДТП и указывает свой телефон.

«Я связался с ней по телефону и выяснилось, что она из Славянска Донецкой области и не имеет никакого отношения к случившейся трагедии. Я буду обращаться в правоохранительные органы в связи с тем, что человек, вероятно, хочет нажиться на трагедии, которая случилась в Луганске», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 13 января около 20.15 на Театральной площади Луганска, где установлена городская новогодняя елка, автомобиль «Nissan Tiida» врезался в группу людей.

В результате ДТП 11 человек 1993-1997 г.р. были госпитализированы. Погибла студентка 2-го курса колледжа технологии и дизайна.

В отношении водителя 1982 года рождения Следственным управлением ГУМВД Украины в Луганской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Водитель задержан.