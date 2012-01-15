Во Львове снова можно покупать спиртное ночью

Суд приостановил решение горсовета

Галицкийрайонный суд Львова приостановил действие решенияЛьвовского горсовета,ограничивающеепродажу алкоголяв городе,сообщаетТСН.



Об этом сообщили представителиобщественной организации"Я-львовянин".



Сисковым заявлением в судобратилсяодин изпредпринимателей.Поэтому во Львовесноваможнопокупатьспиртноевторговыхточках,расположенных вмалых архитектурныхформахипосле20-ти часов.Судприостановил действие решениядепутатовгорсоветадорассмотрения вопросапо существу.



Напомним, в конце декабря,во Львовеустановилижосткоограничений на продажуспиртногов вечернее и ночноевремя.

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