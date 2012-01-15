Во Львове снова можно покупать спиртное ночью
23:50, 15 января 2012Общество
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Суд приостановил решение горсовета
Галицкийрайонный суд Львова приостановил действие решенияЛьвовского горсовета,ограничивающеепродажу алкоголяв городе,сообщаетТСН.
Об этом сообщили представителиобщественной организации"Я-львовянин".
Сисковым заявлением в судобратилсяодин изпредпринимателей.Поэтому во Львовесноваможнопокупатьспиртноевторговыхточках,расположенных вмалых архитектурныхформахипосле20-ти часов.Судприостановил действие решениядепутатовгорсоветадорассмотрения вопросапо существу.
Напомним, в конце декабря,во Львовеустановилижосткоограничений на продажуспиртногов вечернее и ночноевремя.
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