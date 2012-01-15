Психически больной «заминировал» райбольницу

В городе Городок Хмельницкой области психически больной мужчина «заминировал» центральную районную больницу.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, в частности, вчера, 14 января, по спецлинии “103” позвонил по телефону неизвестный, который сообщил, что в городе Городок в помещении центральной райбольницы заложена взрывчатка.

На время обследования эвакуация не проводилась. Взрывоопасные предметы не выявлены.

Принятыми мерами установлено, что это безосновательное сообщение из хулиганских побуждений сделал житель одного из поселков Городокского района, 1987 года рождения, который состоит на учете в психоневрологическом диспансере.