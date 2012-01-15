Белорусская таможня возбудила дело против гражданина Украины

Гомельская таможня 12 января возбудила уголовное дело в отношении гражданина Украины, который незаконно пытался переместить через таможенную границу психотропные вещества.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственного таможенного комитета Беларуси, дело возбуждено по ч. 3 ст. 228 Уголовного кодекса Беларуси (контрабанда),

«На железнодорожной станции Терюха при проведении таможенного и пограничного контроля пассажирского поезда «Санкт-Петербург – Киев» в технологической нише вагона была обнаружена партия лекарственных препаратов (167 упаковок), сокрытая от контроля. Среди них находился препарат «феназепам», который относится к психотропным веществам и ограничен к перемещению через границу. Общее количество ампул с психотропным веществом составило 800 штук, а масса их содержимого – более 890 граммов», - говорится в сообщении.