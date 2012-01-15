В Тернополе планируют чемпионат диаспоры по футболу

В Тернополе по случаю Евро-2012 планируют провести чемпионат мира по футболу среди украинских эмигрантов.

Как сообщил корреспонденту УНИАН городской председатель Сергей НАДАЛ, с соответствующим предложением в мэрию обратилась общественная организация украинских эмигрантов в Канаде «Четвертая волна».

«Мы радостно согласились на такую инициативу. Ведь интересно будет собрать эмигрантов из разных континентов на такой турнир. Сейчас изучаем, как воплотить этот проект», – сказал городской председатель.

Запланировано, что кроме тех команд, которые сможет привлечь на турнир «Четвертая волна», городской совет пригласит команды из городов-побратимов Тернополя.

Также руководство города рассчитывает на украинскую диаспору в Сербии, которая достаточно активна и представители которой уже неоднократно приезжали в Тернопольскую область.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году Тернополь был включен в официальный каталог УЕФА как город, где сможет тренироваться одна из команд-участниц Евро-2012.