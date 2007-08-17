Если бы выборы мэра Киева были в это воскресенье... (соцопрос)

В случае, если бы выборы мэра Киева проходили в ближайшее воскресенье, основная борьба развернулась бы между Виталием КЛИЧКО и предыдущим мэром Киева Александром ОМЕЛЬЧЕНКО.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией «Интерсоциосистема-ПС», которые имеет в своем распоряжении УНИАН.

Так, согласно данными исследования, за Виталия КЛИЧКО готовы отдать свои голоса 17,3% респондентов, а за Александра ОМЕЛЬЧЕНКО - 15,3%. Нынешний мэр столицы Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ получил бы поддержку 11% киевлян, Николай КАТЕРИНЧУК – 10,2%, а 7,8% киевлян поддержали бы Юрия ЛУЦЕНКО.

Кроме того, согласно результатам опроса, если бы внеочередные выборы в Киевсовет и районные советы города Киева проходили в ближайшее воскресенье, то 22,1% киевлян проголосовали бы за БЮТ, 13,4% отдали бы свои голоса за Блок Виталия Кличко, 12,3 % - за Блок "Наша Украина - Народная самооборона", 8,2% киевлян поддержали бы Партию регионов.

Опрос проводился с 10 по 15 августа 2007 года социологической компанией «Интерсоциосистема-ПС». Методом поквартирного анкетирования были опрошены 2000 респондентов по квотной выборке, представляющей взрослое население г. Киева (старше 18 лет) по возрасту и полу. Количество опрошенных в каждом районе является пропорциональным количеству жителей старше от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,2%.