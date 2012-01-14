На борту лайнера, тонущего возле Италии, находилось 30 украинцев

В МИД заявляют, что на борту итальянского круизного лайнера Costa Concordia на момент крушения в Средиземном море неподалёку от побережья Тосканы находилось 30 украинцев.

Как сообщает ТСН, в то же время руководитель пресс-службы МИД Александр ДИКУСАРОВ не уточнил, что все они эвакуированы из судна по состоянию на 11.00.

Однако, по словам А.ДИКУСАРОВА, никто из украинцев не пострадал. Их количество и статус еще уточняются.