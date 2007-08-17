Афера в министерстве Рудьковского: чиновники разворовали 1,3 миллиона гривен
13:06, 17 августа 2007Общество
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СБУ возбудила уголовное дело
Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту противоправного завладения государственными средствами в сумме 1 млн. 314 тыс. грн. служебными лицами Министерства транспорта и связи Украины.
|Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО
По его словам, в ходе расследования установлено, что хищение государственных средств должностными лицами осуществлено во время государственных закупок транспортной техники для железной дороги. В преступной схеме были задействованы пять фиктивных фирм.
Сейчас СБУ проверяет другие факты неправомерного использования бюджетных средств и принимает меры по установлению лиц, причастных к совершению этих преступлений.
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