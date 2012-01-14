Возросло отрицательное сальдо внешней торговли

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами Украины в январе-ноябре 2011 года составило 12,76 млрд. долл., что в 1,6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2010 года (7,98 млрд. долл.).

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Так, согласно сообщению, в январе-ноябре 2011 г. экспорт товаров из Украины составил 61,95 млрд. долл., импорт – 74,71 млрд. долл. По сравнению с январем-ноябрем 2010 года экспорт увеличился на 34,3%, импорт – на 38,1%. Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,83 (в январе-ноябре 2010 года – 0,85).

За отчетный период Украина проводила внешнеторговые операции с партнерами из 219 стран мира.

Основу товарной структуры украинского экспорта составляли черные металлы и изделия из них – 31,4% от общего объема экспорта. Минеральные продукты составляли 15,1%, механическое и электрическое оборудование – 9,8%, продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности – 7,8%, средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавучие средства – 7,1%, жиры и масла животного или растительного происхождения – 5% от общего объема экспорта.

В общем объеме экспорта товаров из Украины, по сравнению с январем-ноябрем 2010 года, увеличилась доля топлив минеральных, нефти и продуктов ее перегонки – с 7,3% до 8,4%, руд, шлаков и золы – с 4,9% до 5,5%, железнодорожных локомотивов – с 4,5% до 5,6%, жира и масел животного или растительного происхождения – с 4,8% до 5%, зерновых культур – с 4,6% до 5%, изделий из черных металлов – с 3,8% до 4,2%, удобрений – с 1,9% до 2,6%, продуктов неорганической химии – с 2,2% до 2,6%. Вместе с тем, уменьшилась доля черных металлов – с 29% до 27,2%, механических машин – с 6,1% до 5,2%, электрических машин – с 4,9% до 4,6%.

В общем объеме импорта товаров увеличилась доля топлив минеральных, нефти и продуктов ее перегонки – с 32,4% до 34,8%, механических машин – с 7,5% до 8,5%, средств наземного транспорта, кроме железнодорожного, – с 5,5% до 6,6%, электрических машин – с 5,9% до 6,6%. Сократилась доля пластмасс, полимерных материалов – с 4,8% до 4,2%, фармацевтической продукции – с 4% до 3,4%, бумаги и картона – с 2,4% до 1,9%.