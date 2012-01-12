В Киеве задержали следователя и адвоката - за взятку

В Киеве задержаны во время получения взятки следователь одного из районных управлений органов внутренних дел и адвокат.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры города Киева, злоумышленники получили 2 тыс. долларов США взятки за решение вопроса о невозбуждении уголовного дела в отношении лица, подозреваемого в хранении с целью распространения наркотических средств.

Прокуратурой Киева возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.