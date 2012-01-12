ЮЖД намерена взять кредит в Газпромбанке

Южная железная дорога намерена привлечь кредит у ОАО “Газпромбанк” (РФ) на сумму 205 млн. долл.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Государственных закупок.

Согласно сообщению, дата акцепта - 6 января 2012 года, кредитный договор планируется заключить до 5 февраля 2012 года.

Кредит будет предоставлен на три года. Стоимость привлеченных ресурсов - 25,42625 млн. долларов.

Справка УНИАН. Южная железная дорога - одна из старейших железных дорог (1869 г.) и одна из крупнейших в Украине.

Железнодорожная сеть дороги расположена на северо-востоке Украины. Ее протяженность превышает 3000 км, развернутая длина главных путей превышает 4000 км Дорога обеспечивает транспортное обслуживание региона с добывающей промышленностью, машиностроительной индустрией и сельским хозяйством — это шесть областей с населением около 20 миллионов человек.

ОАО "Газпромбанк" входит в тройку крупнейших банков России по всем основным показателям и занимает третье место в списке банков Центральной и Восточной Европы по размеру собственного капитала.