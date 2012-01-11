Львов вошел в десятку лучших европейских городов будущего. Согласно исследованиям «Financial Times», Львов вошел в десятку европейских городов будущего в категориях наилучшей стратегии привлечения прямых иностранных инвестиций и наибольшей экономической эффективности ведения бизнеса.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

Как сообщил представитель международной деловой газеты «Financial Times», в этом году по исследованиям «Financial Times» («European Cities & Regions of the Future 2012/13») Львов назван одним из 10 наилучших европейских городов по категориям: «наилучшая стратегия привлечения прямых иностранных инвестиций» и «наибольшая экономическая эффективность ведения бизнеса», - информирует пресс-служба львовской мэрии.

«Такое достижение свидетельствует о том, что усилия по разработке и реализации инвестиционной стратегии Львова приложены правильно, а также подтверждает правильность избранного курса. Признание на международном уровне увеличивает вероятность того, что инвесторы придут именно во Львов. Участие городов в таких рейтингах снимает первый барьер в выборе их инвестором для вложения инвестиций. Ведь заграничные инвесторы перед выходом на иностранный рынок, обычно, интересуются, что о городе или стране известно, какие рейтинги он занимает по международным исследованиям», - отметил начальник управления инвестиций и внешнеэкономических отношений Львовского городского совета Сергей КИРАЛЬ.

Как сообщили в управлении инвестиций и внешнеэкономических отношений Львовского городского совета, в этом году Львов впервые приглашен на церемонию награждения «Financial Times», которая состоится в г. Канны (Франция) в рамках международной выставки недвижимости MIPIM. Здесь соберутся свыше 30 тысяч представителей бизнеса и власти из всей Европы и мира.

Справка УНИАН. «Файненшл таймс» (англ. «Financial Times») - ежедневная британская газета, которая выходит в Лондоне. «Файненшл Таймс» была основана в 1888 г. Сейчас она широко известна как одна из лучших газет Великобритании, которая специализируется на общих новостях, международной коммерческой деятельности и финансовых новостях, поддерживая при этом независимую редакционную политику.