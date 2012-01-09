Мужчина раньше вернулся с работы домой и задержал вора

В Севастополе потерпевший задержал злоумышленника, обворовавшего его квартиру.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе связей общественностью УМВД Украины в городе Севастополе, обратившийся в Нахимовский районный отдел милиции 24-летний житель поселка Любимовка сообщил, что задержал злоумышленника, который обворовал его квартиру.

Когда сотрудники милиции выехали на место происшествия, в квартире на третьем этаже их ожидал хозяин жилища и задержанный им вор. Мужчина рассказал, что утром с женой ушел на работу, а в обед ему нужно было зайти домой. Когда он поднимался по лестнице, на втором этаже встретил пожилого мужчину с полными пакетами. В одном из них парень увидел спортивный костюм, который был в точности, как у него. Он обратился к незнакомцу, и спросил, на каком этаже тот живет. Мужчина, довольно интеллигентного вида, не задумываясь, ответил, что на четвертом. Когда потерпевший дошел до своей квартиры и увидел взломанную дверь, то сразу же понял, что его обворовали, а незнакомец с полными пакетами выносил его вещи.

Парень бросился за злоумышленником. Вора он догнал, когда тот выходил из подъезда, и потребовал, чтобы мужчина показал содержимое пакетов, злоумышленник не сопротивлялся и покорно открыл кульки. Парень увидел свои вещи и сразу же вызвал милицию.

Сотрудники милиции установили, что 54-летний злоумышленник ранее был неоднократно судим за кражи и разбои.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 185 УК Украины.