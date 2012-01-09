Из церкви на Львовщине украли четыре иконы XVII столетия
Кисти Ивана Рутковича
Возбуждено уголовное дело по факту кражи икон из храма села Волица Древлянская Бусского района Львовской области.
Об этом сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области.
Как отмечается в сообщении, 7 января к правоохранителям обратилась жительница села Волица Древлянская Бусского района, которая сообщила, что утром этого дня она пришла в церковь в селе Волица Древлянская где обнаружила исчезновение четырех старинных икон.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, эксперты. Установлено, что злоумышленники проникли в помещение церкви, взломав навесные замки на входных дверях храма.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 185 ч. 3 (кража). Ведется следствие. Сумма нанесенного ущерба устанавливается.
Как сообщал УНИАН со ссылкой на пресс-службу ТО «Кактус», из села Волица Древлянская Бусского района Львовской области исчезли 4 иконы конца XVII века кисти Ивана Рутковича, которым «нет цены, поскольку они являются классикой украинской культуры».
По данным Википедии, И.Руткович работал преимущественно в Жовкве. Из его творчества известны сохранившиеся полностью или частично иконостасы в деревянных церквях: в Волице Деревлянской, в Воле Высоцкой, в церкви Рождества Христова в Жовкве (1697 г.) и иконостас в начале ХІХ в. перенесенный в церковь Собора Пресвятой Богородицы в Скваряве Новой, в настоящее время находится в Национальном музее во Львове имени Андрея Шептицкого.
Иконостасы И.Рутковича определили тип западноукраинского иконостаса конца XVII и первой половины XVIII вв. с дополнительным рядом евангельских сцен, а жовковский иконостас считается вершиной развития украинского классического иконостаса XVII в.