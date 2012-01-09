Двое безработных задушили женщину за 200 гривень и мобильный телефон
15:27, 09 января 2012Общество
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Убийство в Черкасской области
В Черкасской области в городе Смела двое безработных задушили женщину, чтобы завладеть ее деньгами, драгоценностями и документами.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе связей с общественностью управления МВД в Черкасской области, в результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны двое местных жителей, 37 и 32 лет, без постоянного места работы, последний - ранее судимый.
Оперативникам удалось установить, что вечером 4 января они задушили женщину в ее собственной квартире. После убийства они похитили 1300 российских рублей, 200 гривень, мобильный телефон, ювелирные изделия и личные документы. Похищенное изъято.
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