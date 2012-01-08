Тото Кутуньо поздравил жителей Тбилиси

Популярный итальянский певец Тото Кутуньо поздравил жителей грузинской столицы с православным Рождеством, сообщает сайт Грузия-онлайн. Концерт всемирно известного певца и композитора посетил и президент Грузии Михаил Саакашвили.

68-летний Кутуньо исполнил как старые хиты, так и новые композиции. Вместе с ним в концерте приняли участие и молодые грузинские поп-звезды.

Итальянский певец уже бывал в Грузии: в 2007 году он выступал с концертами в Тбилиси и Батуми.



