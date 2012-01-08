Тото Кутуньо поздравил жителей Тбилиси
01:53, 08 января 2012Общество
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Певец снова в Грузии
Популярный итальянский певец Тото Кутуньо поздравил жителей грузинской столицы с православным Рождеством, сообщает сайт Грузия-онлайн. Концерт всемирно известного певца и композитора посетил и президент Грузии Михаил Саакашвили.
68-летний Кутуньо исполнил как старые хиты, так и новые композиции. Вместе с ним в концерте приняли участие и молодые грузинские поп-звезды.
Итальянский певец уже бывал в Грузии: в 2007 году он выступал с концертами в Тбилиси и Батуми.
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