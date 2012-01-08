Кинокритики выбрали лучший фильм года

Лучшим фильмом года по версии Национального общества кинокритиков Америки (National Society of Film Critics, NSFC) стала "Меланхолия" (Melancholia) Ларса фон Триера, сообщается в воскресенье на сайте ассоциации.

Американские кинокритики также сочли Кирстен Данст достойной премии за лучшую женскую роль года.

Лучшим актером провозгласили Брэда Питта (Brad Pitt), у которого вышло два фильма - "Человек, который изменил все" (Moneyball) и "Древо жизни" (The Tree of Life). Последняя картина стала победителем Каннского фестиваля, однако ее шансы на "Оскара" или "Золотой глобус" крайне малы.

Вместе с тем, вторую звезду "Древа жизни", Джессику Честейн (Jessica Chastain), американские кинокритики сочли достойной премии за лучшую второстепенную женскую роль. Аналогичный мужской приз отдали Альберту Бруксу (Albert Brooks) за награжденный в том же Канне фильм Николаса Виндинга Рефна "Драйв" (Drive).

Национальное общество кинокритиков основано в Нью-Йорке в 1966 году и включает в себя более 60 рецензентов ведущих изданий Америки, отмечает РИА Новости.