К ответственности привлечены свыше тысячи госслужащих

В Луганской области на протяжении 2011 года к разным видам ответственности привлечены свыше 1 тыс. должностных лиц органов государственной исполнительной власти и местного самоуправления, из них 400, или почти каждый третий - контролирующего органа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Луганской области. Кроме того, возбуждены 14 уголовных дел, 13 расследованы и направлено для рассмотрения в суд, возмещено средств на сумму 25 тыс. грн., из них в бюджет - 21 тыс. грн.