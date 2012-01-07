Детям-сиротам недоплатили почти 500 тыс. грн.

За последние три года профессионально-технические училища Черкасской области недоплатили детям-сиротам и детям, лишенных родительской опеки, почти 500 тыс. грн. на покупку предметов гардероба, учебной литературы и продуктов питания.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Госфининспекции в Черкасской области, в целом во время проверки деятельности профессионально-технических училищ области за последние три года ревизоры обнаружили финансовые нарушения на сумму свыше 5 млн. грн.

Кроме того, во время ревизии учебных заведений установлено, что в одном из ПТУ без разрешения Министерства образования незаконно изъят земельный участок площадью 157,53 га, нормативная оценка которой составляет 2 млн. грн. Таким образом учебное заведение было лишено базы для подготовки рабочих кадров.

Материалы отдельных ревизий переданы в правоохранительные органы.