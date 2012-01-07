Украинцы по уровню счастья занимают 41-е место (опрос)

43% считают себя счастливыми. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в рамках проекта независимой сети исследователей общественного мнения WIN - Gallup International.

При этом, 14% респондентов считают себя несчастливыми. Еще 37% украинцев считают себя ни счастливыми, ни несчастливыми, а остальные 6% – не определились с ответом.

С таким уровнем счастья украинцы занимают 41-е место из 58 стран, охваченных глобальным опросом компании WIN - Gallup International. Всего было опрошено 52913 человек, представляющих подавляющее большинство населения мира.

В соответствии с Глобальным барометром счастья WIN - Gallup International, 53% населения мира в ходе опроса сообщили, что они чувствуют себя счастливыми, а 13% – что несчастливыми. Еще 31% сообщили, что они чувствуют себя ни счастливыми, ни несчастливыми. 3% респондентов не смогли ответить на вопрос.

Опрос показывает, что не количество денег, которые имеет человек, а именно относительный статус в обществе проживания делает человека счастливым.

Также оказалось, что люди среднего возраста (51-65 лет) менее счастливы (баланс счастья-несчастья +33%), чем люди в возрасте до 30 лет (баланс счастья-несчастья составляет +44%) и более 65 лет (баланс счастья-несчастья составляет +43%).

Киевский международный институт социологии проводил всеукраинский опрос общественного мнения по заказу WIN-Gallup International накануне Нового года. Методом интервью было опрошено 1 013 респондентов во всех областях Украины, в АР Крым и г. Киеве, по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины в возрасте старше 18 лет.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 3.1%.