Янукович сделал подарок Почаевской лавре

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ передал в подарок Свято-Успенской Почаевской лавре предметы для причастия, изготовленные украинскими мастерами.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

По их данным, подарок В.ЯНУКОВИЧ передал после участия в Рождественской литургии в этой лавре, которую провел наместник Почаевской лавры архиепископ ВЛАДИМИР.