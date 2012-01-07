8 января, на территории Украины ожидаются дожди с мокрым снегом.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ночью в большинстве западных и северных областей без осадков, днем небольшой мокрый снег, на дорогах кое-где гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, в восточной части, Крыму и Приазовье юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 0-5° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, в Карпатах ночью 7-12° мороза, днем 1-6° мороза, в восточной части и южных областях ночью 0-5° тепла, днем 3-8° тепла, в Крыму ночью 2-7° тепла, днем 9-14°.

В Киеве и Киевской области завтра сохранится облачная погода. Ночью без осадков, днем небольшой мокрый снег. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью по области 0-5° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в Киеве ночью 1-3° мороза, днем 0-2° тепла.