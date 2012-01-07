Янукович принимает участие в Рождественской литургии

В день Рождества Христова Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ принимает участие в праздничной Рождественской литургии в Свято-Успенской Почаевской лавре.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Службу проводит наместник Свято-Успенской Почаевской лавры архиепископ ВЛАДИМИР.

Справка УНИАН. Почаевская лавра в Тернопольской области – крупнейшая православная святыня Волыни и вторая после Киево-Печерской лавры в Украине.

Архитектурный ансамбль лавры состоит из 16 церквей, резиденции архиепископа, колокольни, келей. Святынями Почаевской Лавры является отпечаток ступни Божьей Матери, источник с целебной водой, чудотворная икона Матери Божьей, мощи преосвященного Иова.

Почаевский монастырь был основан монахами, которые появились здесь в 1240-1241 гг., спасаясь от татаро-монголов, захвативших и разрушивших Киев.