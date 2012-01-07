В США мужчин признали жертвами изнасилований

ФБР впервые за 83 года обновило определение изнасилования, добавив туда в качестве жертв мужчин и людей, которые физически насилию не сопротивлялись, сообщает Би-би-си.

Новое определение позволит увеличить число людей, которые считаются жертвами изнасилования, но при этом не отразится на федеральном и государственном законодательстве.

Ранее изнасилованием считалось "половое сношение с женщиной, совершенное с применением силы и против ее воли".

Вице-президент США Джо Байден, поднявший вопрос о необходимости изменения определения об изнасиловании в июле 2011 года, назвал произошедшее победой для тех, "чьи страдания не были учтены более 80 лет".

Одна из пяти женщин и один из 71 мужчины подверглись сексуальному насилию, свидетельствуют данные исследования от 2010 года, проведенное Центрами по контролю заболеваний.