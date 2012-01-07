«Одессагаз» снизила цену вдвое

В результате прокурорского реагирования относительно незаконности установления цен на сжиженный газ руководство ПАО «Одессагаз» снизило более чем вдвое - с 239 грн. до 106 грн. 89 коп. - цену баллона газа для бытового использования населением Одесской области в текущем году.Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

Совместной проверкой работников прокуратуры и специалистов Антимонопольного комитета Украины установлено, что в прошлом году «расчетная цена на сжиженный газ для бытового использования населением на территории области была самой высокой в Украине и составляла 239 грн. за баллон», уточнили в прокуратуре.

Должностными лицами ПАО «Одессагаз» допущено «злоупотребление монопольным положением при формировании планово-отпускной цены сжиженного газа, что является нарушением ст. 13 Закона Украины «О защите экономической конкуренции». За это 7 должностных лиц Общества привлечены к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, прокурорами Овидиопольского, Саратского и Татарбунарского районов Одесской области разоблачены факты внесения заведомо недостоверных данных в реестры замены баллонов сжиженного газа населению, что обусловило возбуждение четырех уголовных дел согласно ст. 358 (подделка документов) Уголовного кодекса Украины, которые направлены в органы внутренних дел для проведения досудебного следствия.