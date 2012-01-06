Украина осталась без красной икры

06:53, 06 января 2012
Общество
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Объясняет "Камчатская губерния"

Компания «Камчатская губерния» (г.Киев) просит украинские розничные сети не применять в отношении нее штрафные санкции, поскольку срыв предновогодних поставок икры ТМ «Губернатор Камчатки» произошел не по вине компании.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил директор ПП КП «Камчадал-Плюс» и представитель завода «Орландо» (г.Петропавловск-Камчатский) Константин КОМИССАРОВ.

Он заявил, что поставки икры в магазины были связаны с задержкой работниками таможни фуры с товаром, которая не растаможивается уже более 2 месяцев. Стоимость фуры К.КОМИССАРОВ оценивает в 350-400 тыс. долл., и еще в 300 тыс. долл. он оценивает прямые убытки компании от задержки поставок продукции. «Убытки из-за простоя — примерно 300 тыс. долл., это возможные штрафы (от розничных сетей — УНИАН) и недополученная прибыль, если бы эта продукция была реализована. Убытки могут быть и выше, потому что мы притормозили поставки: 1 контейнер в Москве стоит и 1 партия на Камчатке — мы их не отправляем, мы не знаем, что нас ждет здесь. Все поставки остановлены», - сказал он. «Мы на весь декабрь сорвали поставки — три акции — в «Фоззи», в «АТБ» и «Великой кишене»», - сообщил директор ПП КП «Камчадал-Плюс», отметив, что из-за этого компания уже получила первые штрафные санкции — от сети «Ашан» на сумму 50 тыс. грн.

При этом К.КОМИССАРОВ подчеркнул, что компания «Камчатская губерния» не виновата в срыве поставок, поскольку пострадала в результате недружественных действий конкурентов. По его словам, конкурирующая компания фальсифицировала результаты анализов икры компании «Камчатская губерния», что послужила поводом для задержки груза на таможне.

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