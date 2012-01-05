Эксперт: фондовый рынок в Украине не такой, как везде

Большинство котировок на украинском фондовом рынке являются демонстрационными.

Такое мнение высказал председатель общественного совета при Госфинуслуг Украинского национального комитета IPO Олег ЛИХОВИД в рамках исследовательской программы Института Горшенина «Фондовый рынок Украины».

«Состояние украинского фондового рынка сегодня такое же, как и во все годы его существования: фондовый рынок в Украине существует, но это его демонстрационная версия. А если серьезно – этот рынок просто не выполнял и не выполняет той задачи, для которой он существует везде: перераспределение финансовых ресурсов в пользу тех, кто способен наиболее эффективно их использовать», - отметил О.ЛИХОВИД.

«Сначала наш фондовый рынок существовал для того, чтобы обслуживать распродажу приватизируемого имущества. Потом рынок поднимался на зарубежных деньгах из «лимитов» на emergency markets, выделяемых международными игроками. Однако кризис «вымел» все эти деньги назад за границу. И сейчас рынок, так сказать, дрейфует на небольших внутренних средствах. Но все равно – большинство котировок являются демонстрационными», - считает эксперт.

По его мнению, главная проблема украинского фондового рынка в том, что в обороте находится слишком незначительная часть акций каждого эмитента.

«Анализ реальной структуры собственников любого акционерного общества из перечня «голубых фишек» наших бирж – а на нашем мелковатом рынке даже не одна фондовая биржа – у каждого из этих обществ есть собственник, который владеет более чем 50% голосов. Это означает, что курс акций этого эмитента ровно такой, каким ему «позволяет» быть его хозяин. Любое его решение либо повысит, либо обвалит курс. И такие «американские горки» хозяина совершенно не интересуют, потому что его прибыль не от курса или дивидендов, а от полного и абсолютно бесконтрольного управления акционерным обществом в свою пользу», – полагает О.ЛИХОВИД.

Также эксперт отметил, что новый Закон Украины «Об акционерных обществах» содержит нормы, призванные предотвращать такое состояние дел. «Но эти нормы обходятся распределением контрольных пакетов на нескольких собственников – юридических лиц, часто оффшорных, за которыми стоит один реальный собственник. А Антимонопольный комитет «в упор не видит» концентрации капитала», - считает он.

По словам О.ЛИХОВИДА, рынок заимствований находится в лучшем состоянии. «Но его развитие тормозится неготовностью руководителей и собственников бизнеса к прозрачности своей хозяйственной деятельности, в частности, с учетом угрозы рейдерства. Однако главным препятствием является все-таки отсутствие культуры цивилизованного ведения дел и, соответственно, невозможность раскрытия этих дел для фондового рынка», - полагает эксперт.

При этом он отметил, что именно приведенные обстоятельства, а не отсутствие денег, мешают развитию фондового рынка в Украине. «В отличие от 90-х, деньги у людей есть. Достаточно обратить внимание на остатки на депозитных счетах. А в карманах и под матрацами в разы больше спрятано. Остается верным бессмертное: «Если в стране ходят денежные знаки, то есть люди, у которых их очень много».

Как считает О.ЛИХОВИД, второй накопительный уровень пенсионного обеспечения, безусловно, подтолкнет развитие фондового рынка, «поскольку на нем уже работают около 500 млн. грн. добровольных пенсионных накоплений с третьего уровня. Однако, если не изменится ситуация с корпоративным управлением и прозрачностью управления предприятиями, то рынок заимствований просто «не проглотит» накоплений второго уровня. Катание на «американских горках» украинских акций для пенсионных средств невозможно – слишком высоки риски и неприемлемы последствия».