В Одессе пожарные больше часа тушили жилой дом: есть жертвы

В Одессе, в доме №24 по улице Тираспольской, в результате пожара один человек погиб, еще один получил ожоги.

Как сообщили УНИАН в Центре связей с общественностью Главного управления МЧС в Одесской области, пожар произошел сегодня в полдень.

«Труп владельца квартиры был обнаружен одним из спасателей, когда удалось потушить внезапно вспыхнувший в доме огонь, пламя которого охватило площадь 60 квадратных метров», - уточнили в управлении МЧС.

Четыре пожарные подразделения больше часа тушили огонь, быстро распространявшийся по легковоспламеняющимся перекрытиям дома старой постройки.

Из горящего здания были эвакуированы 14 жителей, один из пострадавших госпитализирован с ожогами второй степени.

Специалисты устанавливают причины возникновения пожара.