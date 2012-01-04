В Одессе пожарные больше часа тушили жилой дом: есть жертвы
По улице Тираспольской
В Одессе, в доме №24 по улице Тираспольской, в результате пожара один человек погиб, еще один получил ожоги.
Как сообщили УНИАН в Центре связей с общественностью Главного управления МЧС в Одесской области, пожар произошел сегодня в полдень.
«Труп владельца квартиры был обнаружен одним из спасателей, когда удалось потушить внезапно вспыхнувший в доме огонь, пламя которого охватило площадь 60 квадратных метров», - уточнили в управлении МЧС.
Четыре пожарные подразделения больше часа тушили огонь, быстро распространявшийся по легковоспламеняющимся перекрытиям дома старой постройки.
Из горящего здания были эвакуированы 14 жителей, один из пострадавших госпитализирован с ожогами второй степени.
Специалисты устанавливают причины возникновения пожара.