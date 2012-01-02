К апрелю Греция может вылететь из еврозоны

Вопрос, останется ли Греция в еврозоне, должен решиться в первом квартале 2012 года, сообщил руководитель объединения греческих банков и глава крупнейшего в стране коммерческого банка National Bank of Greece Василис РАПАНОС, передает РИА Новости. "Либо мы останемся в еврозоне, снизив уровень жизни для каждого, либо выйдем из евро и вернемся на несколько десятилетий назад", - сказал на новогоднем мероприятии афинской биржи В.РАПАНОС.

Греция ведет переговоры о реализации нового кредитного соглашения с ЕС, которое включает 130-миллиардный пакет помощи в обмен на очередные меры по сокращению расходов. Критическое значение имеют консультации с частными инвесторами, которым ЕС предписал "добровольно"списать 50% греческого суверенного долга. Это позволит сократить 360-миллиардный долг страны примерно на 100 миллиардов евро. После этого Греция должна получить примерно 90-миллиардный стабилизационный пакет на рекапитализацию банков и финансирование внешнего долга, а также на закрытие "брешей" в бюджете.

Лидеры Евросоюза и крупнейших стран еврозоны пригрозили, что Греция может быть выведена из состава валютного союза, если не выполнит программу.

До настоящего времени программа кредитования страны в обмен на сокращение расходов с целью снизить дефицит не была успешной. Как ожидается, бюджетный дефицит составит в 2011 году более 9% ВВП. При этом долг Греции продолжает расти, повышаются расходы бюджета, а доходы снижаются. Спад ВВП в 2011 году должен превысить 6% ВВП.