СМИ: В Николаеве взорвали витрину отделения ПриватБанка

В ночь на пятницу, 30 декабря, в Николаеве неизвестные взорвали витрину отделения «ПриватБанка» по ул. Советской, 6/6.

Как сообщает Николаевская областная интернет-газета «Новости N», от взрыва стеклянная витрина со стороны улицы разлетелась на куски, а внутреннее стекло, которое, как пояснили рабочие, «было заклеено броней», силу взрывной волны выдержало, хотя все пошло трещинами.

По данным газеты, больше всего руководство ПриватБанка огорчает тот факт, что не сработала сигнализация. Утром специалисты пытались выяснить, по какой причине техника дала сбой, но пока к заключению не пришли.

Газета отмечает, что прямо над разбитой витриной находится видеокамера внешнего видеонаблюдения, но, скорее всего, она мало поможет в поиске правонарушителей — по всей видимости, взрывпакет бросали с расстояния в несколько метров.

В данный момент рабочие пытаются восстановить витрину.