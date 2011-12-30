Как украинцы собираются встречать Новый год (опрос)

Более половины украинцев будут встречать Новый год дома перед телевизором.

Об этом свидетельствуют результаты телефонного опроса, проведенного Институтом Горшенина с 26 по 28 декабря 2011 года.

В частности, согласно данным, переданным в УНИАН, дома перед телевизором собираются встречать Новый год 66,4% украинцев. При этом каждый шестой опрошенный (16,1%) планирует пойти в гости, а 6,2% - в ресторан либо клуб. Собираются праздновать Новый год за городом – 5,2%, за рубежом – 3,6%, в парках, на центральных площадях и других общественных местах – 1,2% респондентов. Еще не решили, где проведут новогоднюю ночь, 1,3% граждан.

Каждый второй гражданин Украины (50,7%) считает, что 2011 год был для них хорошим. Из них 43,6% полагают, что год был «в целом хорошим», а 7,1% - «очень удачным». При этом для 48,5% украинцев год выдался непростым. Из них 38,8% назвали уходящий год «в целом плохим», а 9,7% - «очень тяжелым». Затруднились ответить на данный вопрос 0,8% респондентов.

Большинство украинцев (69,4%) настроены оптимистично и ожидают, что будущий 2012 год будет для них хорошим. Из них 55,6% рассчитывают на то, что год «будет в целом хорошим», а 13,8% надеются, что 2012 год «будет весьма удачным» для них. При этом более четверти респондентов (28,5%) ожидают трудностей в 2012 году. Из них 24,2% предполагают, что следующий год «будет скорее плохим» для них, а 4,3% опасаются, что год «будет очень тяжелым». Затруднились ответить на этот вопрос 2,1% опрошенных.

Большинство граждан Украины (79,3%) планируют наряжать новогоднюю елку у себя дома. Из них 46,7% будут украшать у себя дома натуральную ель, а 32,6% - искусственную. Не планируют ставить новогоднюю елку 13,4% опрошенных, а 7,3% - еще не приняли окончательного решения по этому поводу.

*** Телефонный опрос «Предновогоднее настроение украинцев» проводился Институтом Горшенина с 26 по 28 декабря 2011 г. Всего согласно случайной выборке было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет, во всех областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.