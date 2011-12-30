Дело о препятствовании журналистам передали в суд

В Николаеве передано в суд дело о препятствовании профессиональной деятельности журналистов газеты «Наш город Николаев».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

31 мая в здании специализированной Государственной налоговой инспекции по работе с крупными плательщиками налогов Николаева сотрудники отдела физической защиты Управления налоговой милиции Киева «Рысь» в грубой форме не допускали в здание журналистов Александра ВЛАЩЕНКО, Наталью БАРБАРОШ и Артема ДЫБЛЕНКО. При этом у А.ВЛАЩЕНКО отобрали фотоаппарат, с которого стерли все снимки.

16 июня прокуратура Центрального района Николаева возбудила уголовное дело по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов. В действиях сотрудников отдела физической защиты Управления налоговой милиции Киева «Рысь» усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины.

Нападение на журналистов, выполнявших редакционное задание, вызвало широкий резонанс в средствах массовой информации Украины.

Уголовное дело для проведения досудебного следствия было направлено в прокуратуру Николаева.

Как говорится в сообщении, «несмотря на сложность и необходимость исполнения большого объема следственно-процессуальных действий, прокуратурой города Николаева по указанному делу добыты необходимые фактические данные относительно подтверждения вины Г. - сотрудника отдела физической защиты Управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в городе Києве».

23 декабря уголовное дело было направлено с обвинительным заключением в Центральный районный суд Николаева.