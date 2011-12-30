Кто и зачем уничтожает Укрпатент?

Специалисты и эксперты в сфере защиты прав интеллектуальной собственности обеспокоены действиями руководства Государственной службы интеллектуальной собственности, которые, по их мнению, могут привести фактически к разрушению системы правовой охраны интеллектуальной собственности.

Об этом они заявили на пресс-конференции в УНИАН.

Последним поводом для выражения такой обеспокоенности стало увольнение 22 декабря директора Украинского института промышленной собственности Аллы ЖАРИЕНОВОЙ, которая возглавляла учреждение последние 11 лет, и нескольких ее заместителей.

Специалисты и эксперты, среди которых уволенный заместитель директора ГП “Украинский институт промышленной собственности” Петр ИВАНЕНКО, председатель Всеукраинского объединения авторских и смежных прав “Оберег” Сергей СТУПКА, председатель Всеукраинского агентства авторских прав Юрий ГАНДЗЮК, секретарь правления Национального союза композиторов Иван ТАРАНЕНКО, считают, что таким образом руководство Госслужбы принимает меры по прекращению работы института и созданию дублирующего заведения экспертизы.

Также они не исключают, что планируется создание надгосударственного органа СНГ в составе России и Украины с возможным присоединением Беларуси и Казахстана в области регистрации «евразийских» торговых марок.

“Вынашивается идея присоединения к Евразийской патентной конвенции. Это сделает невозможным последующее существование Укрпатента, приведет к оттоку в Российскую Федерацию средств, получаемых за проведение экспертиз и выдачу патентов и свидетельств на объекты интеллектуальной собственности, сведет на нет перспективу получения Укрпатентом статуса международного поискового органа по Договору о патентной кооперации (участницами являются 150 стран)”, - говорится в пресс-релизе, распространенном на пресс-конференции.

«Вопреки позиции премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА и министра образования и науки, молодежи и спорта Украины Дмитрия ТАБАЧНИКА руководство Государственной службы интеллектуальной собственности пытается фактически уничтожить Укрпатент. Трудовой коллектив уже провел предупредительную акцию протеста, и намеревается продолжать борьбу», - сообщил П.ИВАНЕНКО.

“Мы обращаемся и к Президенту, и к премьер-министру, и к министру образования с просьбой посмотреть на ситуацию. Мы просили министра создать независимую комиссию, чтобы она приехала и рассмотрела этот вопрос”, - отметил он.

Как известно, летом в 2011 году трудовой коллектив Укрпатента уже информировал премьер-министра о попытках прекратить роботу Укрпатента.