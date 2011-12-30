Под горсоветом ребенок играет на скрипке

В Севастополе 6-летний ребенок у стен горсовета игрой на скрипке протестовал против сокращения финансирования школ эстетического воспитания.

Об этом сообщает онлайн-газета «Новый Севастополь», отмечая, что в городском бюджете на 2012 год на 6,3 млн. грн. сокращено финансирование школ эстетического воспитания для детей.

«Принятый (в среду – УНИАН) депутатами Севастополя бюджет-2012 ставит под угрозу существование музыкальных и художественных школ, в которых на сегодняшний день обучаются более чем 3,5 тыс. юных граждан Украины», - пишет издание.

Газета рассказывает, что юный севастополец дал концерт скрипичной музыки под стенами городского совета в защиту своего права получать музыкальное и художественное образование. «Я не хочу играть в тетрис, я хочу играть Моцарта» - этот призыв на транспаранте под звуки музыки он адресовал местной власти, однако, как пишет «Новый Севастополь», чиновники и депутаты проходили мимо.

«Недофинансирование музыкальных и художественных школ приведет к сокращению числа педагогов, и, как следствие, одной тысячи учащихся. Другой выход из положения - повышение платы за обучение. Для покрытия дефицита она должна составить 385 гривень в месяц», утверждается в сообщении.

Как считают эксперты, подобная сумма оплаты за музыку и рисование станет непосильной ношей для многих семей.