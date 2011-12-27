Начальник одесской милиции подал в отставку

Начальник Главного управления МВД Украины в Одесской области Михаил ЯЦКОВ, назначенный на эту должность в марте минувшего года, подал рапорт об отставке.

Как передает корреспондент УНИАН, М.ЯЦКОВ заявил журналистам, «причина – достигнутый возраст».

Впрочем, 47-летний уроженец Горловки Донецкой области, ранее работавший в структурах ГНА Херсонской области, не стал отрицать, что «немного отдохнув, возможно, снова будет работать. В милиции или нет – еще не решил».

М.ЯЦКОВ высказал предположение, что в ближайшее время одесскую милицию возглавит кто-то из Крыма, возможно, начальник Главного управления милиции Крыма Сергей РЕЗНИКОВ.

Однако сам С.РЕЗНИКОВ отказался подтвердить возможность перевода в Одессу: «пока нет такого приказа министра».

В Одессе связывают уход с должности М.ЯЦКОВА с провальными спецоперациями силовиков по захвату членов преступной группы ДИКАЕВА. На недавней встрече с одесскими журналистами народный депутат Украины Геннадий МОСКАЛЬ заявил, что «таких дебилов, которые руководили в то время МВД Украины и УМВД в Одесской области, еще не было в Украине за всю историю с момента создания данной государственной институции».

Кроме того, он утверждал, что так называемый «третий киллер» банды ДИКАЕВА – симферополец ШЕМЯТЕНКОВ, которого искали после скандальных спецопераций, погиб за две недели до трагических событий в Одессе. Его смерть подтвердили также в УМВД Крыма.

Г.МОСКАЛЬ обратился к новоназначенному главе МВД Украины Виталию ЗАХАРЧЕНКО с предложением провести служебное расследование по фактам убийства и ранения сотрудников милиции, а также организации так называемого «штурма» гостиницы в Одессе, а также введения в заблуждение общественности Украины. Он также требовал рассмотреть эти вопросы на Коллегии МВД Украины и освободить от занимаемой должности начальника УМВД Украины в Одесской области М.ЯЦКОВА и других лиц.

9 декабря В.ЗАХАРЧЕНКО назначил расследование обстоятельств уничтожения в Одессе группы ДИКАЕВА.