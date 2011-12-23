Благодаря забастовке водители получили зарплату

В Житомире работники трамвайно-троллейбусного управления прекратили забастовку.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в коммунальном предприятии «Житомирское трамвайно-троллейбусного управления» (КП "ЖТТУ"), работники прекратили забастовку, получив обещанную зарплату.

Эту информацию УНИАН прокомментировал Житомирский городской голова Владимир ДЕБОЙ.

"Как видите, сегодня во второй половине дня работники Житомирского трамвайно-троллейбусного управления прекратили забастовку и вышли на маршруты, получив зарплату", - сказал мэр.

При этом В.ДЕБОЙ уточнил, что "Житомир в то же время ожидает от правительства второй транш средств, поскольку город получил для потребностей Житомирского трамвайно-троллейбусного управления 4 млн. грн., но это еще не все деньги".

"Власти города провели ряд встреч с бастующими водителями троллейбусов и трамваев", - добавил мэр Житомира.

Как сообщал УНИАН, работники КП "ЖТТУ" бастовали с 21 декабря. Они требовали выплаты долгов по зарплате.

6 декабря состоялась профсоюзная конференция трамвайно-троллейбусного управления с участием председателя Житомирской облгосадминистрации Сергея РЫЖУКА и Житомирского городского головы Владимира ДЕБОЯ об определении путей дальнейшего функционирования предприятия. На конференции говорилось, что задолженность по зарплате на КП по состоянию на 1 декабря превысила 5,5 млн. грн. Также предприятие имеет долг в размере 10,6 млн. грн. по кредиту. Вместо этого на сегодняшний день государство финансирует всего 30% от необходимых расходов за перевозку пассажиров льготных категорий, которых в общественном электротранспорте города более 55%.

Предыдущую забастовку работники ТТУ проводили летом 2009 года, тогда сумма задолженности по зарплате также превышала 5,5 млн. грн.