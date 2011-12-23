Добкин: в Харькове с русским языком проблем нет

Сегодня нет необходимости в принятии отдельной программы по защите русского языка в Харьковской области.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, об этом во время пленарного заседания сессии Харьковского облсовета заявил председатель ОГА Михаил ДОБКИН.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день в Харьковской области не существует проблем со свободным развитием русского языка.

«В 2006 году, когда была насильственная украинизация восточных регионов Украины, тогда нужна была эта программа. Она действительно помогала защищать русский язык. Сегодня какая необходимость в отдельной программе? Почему нет ее в Стратегии стабильного развития региона отдельной программой? Потому что проблемы такой уже нет. Не существует сегодня проблемы с русским языком, с развитием русского языка. В свое время я, как харьковский городской председатель, принимал участие в судебных заседаниях, где мы отстаивали права русского языка и право территориальной общины на общение на русском языке. Тогда мы победили. Сегодня нет необходимости в отдельной программе», - подчеркнул М.ДОБКИН.