Религиозная секта пыталась переставить крест с кладбища

В Тернополе представители религиозной секты пытались установить в парке Национального возрождения крест на месте, где было демонтировано их культовое сооружение.

Как сообщил во время пресс-конференции городской голова Тернополя Сергей НАДАЛ, в субботу около 50 людей из религиозной общины пришли на Микулинецкое кладбище и выкопали там крест, который был перевезен из парка Национального возрождения после демонтажа их часовни.

«Представители коммунальной ритуальной службы вызвали милицию. Поскольку данный крест не находится на чьем-либо балансе, правоохранители дали возможность членам общины забрать его с собой», – рассказал С.НАДАЛ.

По его данным, правоохранители задокументировали, что крест члены общины отвезли на частное подворье в пригородное село Березовица.

«Но в воскресенье эти люди уже появились в парке с крестом, который пытались установить возле Певческого поля в том месте, где была их часовня. Они имели с собой генераторы и лампы, другое необходимое оборудования. Но установить крест им помешали правоохранители», – рассказал С.НАДАЛ.

В настоящее время руководство парка следит, чтобы провокации не повторились.

Как сообщал УНИАН, часовня в 30 метрах от Певческого поля в парке Национального возрождения была самовольно построена в начале 2000-х годов группой людей, утверждавших, что в этом месте возле источника им явилась Матер Божья. Вскоре люди начали собираться на богослужение в этом месте.

Представители официальных христианских церквей отмечали, что батюшки, которые проводят там богослужение, не принадлежат ни к одной из традиционных конфессий.

За последние 1,5 года на самозахваченных в парке землях был построен храм, который окружили каменной стеной. При этом представители общины начали создавать преграды жителям города, которые хотели набрать воды из источника, мотивируя это тем, что те не достойно одеты для святого места или тем, что проходит служба Божия.

30 сентября после соответствующего решения городского совета все культовые сооружения в парке были демонтированы.