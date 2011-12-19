В Житомире покончила с собой 16-летняя девушка

В Житомире наложила на себя руки 16-летняя девушка.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Житомирской области.

По данным руководителя отдела общественных связей УМВД Аллы ВАЩЕНКО, трагедия произошла 15 декабря. "Тело повесившейся девушки нашли уже на следующий день - 16 декабря - возле реки Тетерев в Житомире», - сообщила А.ВАЩЕНКО, отметив, что погибшая - студентка одного из учебных заведений Житомира.

"При осмотре на теле не выявлено признаков насильственной смерти, скорее всего, девушка совершила самоубийство», - сказала А.ВАЩЕНКО.

По ее словам, согласно заключению проведенной судмедэкспертизы, в возбуждении уголовного дела отказано, однако правоохранительные органы по этому факту проводят проверку.