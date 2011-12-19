В Черновцах бросилась с моста 17-летняя девушка

В Черновцах, прыгнув с моста, разбилась 17-летняя девушка.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе связей со СМИ Управления МЧС Украины в Черновицкой области, тело девушки нашли в реке Прут после того, как поступил сигнал тревоги от черновчан, которые увидели ее в воде.

Работники МЧС вместе со спасателями городской спасательной службы подняли девушку из воды уже без признаков жизни. До приезда «скорой помощи» спасатели оказывали первую помощь, однако безрезультатно.

По данным УМЧС, девушка, 1994 года рождения, была жительницей села Черногузы Выжницкого района Черновицкой области.

На мосту нашли ее паспорт. Девушка училась в одном из колледжей областного центра, но последнюю неделю не посещала занятия. Близкие и знакомые не исключают, что причиной самоубийства могли стать личные психологические проблемы у погибшей.