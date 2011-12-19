Завтра в Украине - снег с дождем
В Киеве - 0-2° тепла
20 декабря, по прогнозам синоптиков, в большинстве центральных, южных областей Украины, а днем и на севере Левобережья ожидаются сильные осадки. В восточных областях, в Крыму и Приазовье пройдет дождь.
Об этом УНИАН сообщили в Укргидрометцентре.
Температура на протяжении суток от 2° мороза до 3° тепла (в восточных и южных областях днем 2-7° тепла), в Крыму ночью 3-8° тепла, днем 10-15°.
В западных областях будет идти мокрый снег, на дорогах местами гололедица, температура ночью 1-6° мороза, днем около 0°.
Ветер на протяжении будет преобладать юго-восточный, на Правобережье северо-восточный, 7-12 м/с, в южной и восточной частях отдельные порывы 15-20 м/с.
В Киеве и области ожидается мокрый снег и дождь. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с. Температура по области на протяжении суток от 2° мороза до 3° тепла. По г. Киеву температура ночью 0-2° мороза, днем 0-2° тепла.